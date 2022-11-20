Росія готує низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури на території Білорусі. У районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів. Нові обстріли були й на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та на сході.

ZAXID.NET підсумовує 270 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївської області. Нові обстріли були зафіксовані на Дніпропетровщині.

На Херсонщині ворог обстріляв низку населених пунктів, зокрема Червоний Маяк, Качкарівка, Чорнобаївка, Антонівка та міста Херсон. В Білозерці під час роздачі хліба російські окупанти обстріляли гуманітарну точку, п’ятеро людей поранені.

Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції пошкоджені. Пошкоджені будівлі не мають критичного значення для ядерної безпеки та захисту.

За даними української розвідки, найближчим часом Росія готує на території Білорусі низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури. Одна з основних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець».

Франція надала Україні ЗРК Crotale для захисту неба від російських ракет. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україні потрібно 150-200 танків та 100 артилерійських систем. Він закликав союзників збільшити поставки західної зброї, що особливо необхідно взимку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 84 210 військових. Також було знищено: