Ракетний потенціал РФ вичерпується, про що свідчать підрахунки Міноборони України. На Арабатській стрілці росіяни будують запасну дорогу для перекидання техніки. Ворог також знову наносив удари по Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Відомо про кількох загиблих.

ZAXID.NET підсумовує 272 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом ночі та вранці російські окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Херсона. Відомо про щонайменше двох загиблих та сімох поранених. Під обстрілами був і Оріхів у Запорізькій області. Там росіяни вдарили по пункті видачі гуманітарної допомоги, унаслідок чого одна людина загинула та ще дві поранені.

Російські окупанти завдали ударів по багатоповерхівці в Торецьку та одному з мікрорайонів Часового Яру на Донеччині, поранено щонайменше двоє людей.

На Арабатській стрілці у Херсонській області росіяни будують запасну дорогу для перекидання техніки на південь материкової України.

За даними «Укренерго», масованими ударами по інфраструктурі України Росія пошкодила практично всі ТЕС та великі ГЕС.

Ракетний потенціал РФ вичерпується. Міноборони оприлюднило підрахунки залишків ракетного арсеналу Росії. Окремі види ракет росіяни майже вичерпали, як наприклад , ракети класу земля-земля «Іскандер», яких з 900 штук залишилось 119, що становить 13% від початкової кількості.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 85 000 військових. Також було знищено: