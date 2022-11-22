Оріхів Запорізької області зруйнований приблизно на 70%

Одна людина загинула і ще дві отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«У результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей, і наявності поряд обладнаних укриттів», – йдеться в його повідомленні.

Зазначимо, що через регулярні російські обстріли влада Оріхова каже, що 70% міста зруйновано. Там немає ні води, ні електроенергії, ні газу, а обстріли міста можуть тривати від семи до чотирнадцяти годин. Багато будинків згоріли через те, що росіяни обстрілювали їх фосфорними бомбами.