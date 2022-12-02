Офіс президента назвав кількість загиблих українських військових у повномасштабній війні з Росією. Ворог знову наносив удари по Запоріжжю, Дніпропетровщині, Харківщині, сходу та півдні країни. У Херсоні, попри постійні обстріли, уже відновили подачу електроенергії на 75%.

ZAXID.NET підсумовує 282 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загорілася будівля інфраструктурного об’єкту. На Дніпропетровщині ворог бив з важкої артилерії по Нікопольському району, куди прилетіло близько 40 снарядів.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область і нищити цивільну інфраструктуру. Знову під інтенсивними обстрілами Куп’янський район. Близько півночі у с. Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років.

СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на півдні. У місті, попри постійні обстріли, уже відновили подачу електроенергії на 75%, відновлюють роботу установ і розширюють територію зі зв'язком.

Офіс президента України спростував заяву президентки Єврокомісії про «100 тис. загиблих військових ЗСУ». За даними української влади, втрати серед наших військових становлять від 10 тис. до 12,5-13 тис. загиблих.

Російські загарбники готують чергову хвилю мобілізації на території окупованого Криму.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 90 090 військових. Також було знищено: