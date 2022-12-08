Над Севастополем був потужний вибух, окупанти заявляють, що збили безпілотник. ЗСУ ж взяли на озброєння ще сім різновидів українських безпілотників – далі буде. Нові обстріли були у Миколаєві, Куп’янську, на Сумщині та Дніпропетровщині, а також на сході та півдні. У Одесі затримали подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар.

ZAXID.NET підсумовує 288 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни атакували ракетами С-300 Миколаїв, де зафіксовані влучання по транспортних підприємствах. Також вночі були удари з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. У обох випадках обійшлось без жертв.

На Харківщині зранку окупанти вдарили ракетами по Куп’янську, на Сумщині був мінометний обстріл по території Миропільської громади. Під прицілом знову був Нікопольський район Дніпропетровщини.

Уранці над центром Севастополя прогримів потужний вибух, окупаційна «адміністрація» стверджує, що збито безпілотник. Щодо безпілотників, то ЗСУ взяли на озброєння ще сім різновидів українських безпілотників, на розгляді перебуває ще 19 заявок.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, та переконаний, що найближчим часом будуть добрі новини з Луганщини.

Росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька «Градів», що може свідчити про підготовку провокацій.

Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах протиповітряної оборони й артилерійських складах ЗСУ

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 93 080 військових. Також було знищено: