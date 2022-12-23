Унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинули двоє цивільних, росіяни б’ють ракетами по Краматорську, під постійним вогнем залишається Авдіївка, важкі бої йдуть біля Бахмута. Росія продовжує нарощувати угруповання своїх військ в Білорусі, а у центрі окупованого Мелітополя підірвали авто з агентами ФСБ.

ZAXID.NET підсумовує 303 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Херсоні унаслідок чергового обстрілу росіян загинули щонайменше двоє цивільних. Ворог щодня обстрілює деокуповані населені пункти, мешканців закликають переїхати у безпечніші області.

Складним залишається Донецький напрямок. Окупанти обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту. Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську, під постійним вогнем залишається Авдіївка, важкі бої йдуть біля Бахмута.

Росіяни обстрілювали із САУ та мінометів Чернігівську область біля сіл Гай, Кам’янська Слобода та Михальчина Слобода. Артобстріл зафіксували й на Сумщині. Російські диверсанти спробували перетнути кордон на Сумщині, але бійцям тероборони вдалося відбити атаку диверсантів.

У центрі окупованого Мелітополя підірвали авто з агентами ФСБ. Росія продовжує нарощувати угруповання своїх військ в Білорусі та перекинула зенітно-ракетні комплекси «Тор».

Команда президента України Володимира Зеленського працює над мирним планом, який мають представити до роковин повномасштабного вторгнення у лютому 2023 року.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 100 950 військових. Також було знищено: