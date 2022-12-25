Російські війська сповільнюють наступ на Бахмутському напрямку, але продовжують обстрілювати населені пункти – за день на цьому та Авдіївському напрямках зафіксовано понад 20 обстрілів. Протягом неділі окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Міноборони Німеччини заявило, що Росія має два варіанти для нового наступу в Україні в 2023 році.

ZAXID.NET підсумовує 305 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка – Донецької.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне. Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро.

Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що російські війська сповільнюють наступ на Бахмутському напрямку й намагаються забезпечити тактичну або оперативну паузу.

Міністерстві оборони Німеччини вважає, що Росія має два варіанти для нового наступу в Україні в 2023 році. За першим варіантом Росія планує масштабний наступ на Донбасі, де армія Білорусі виконуватиме відволікаючу роль – білоруські військові нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною. При цьому Білорусь не братиме безпосередньої участі у війні.

Другий варіант у міноборони Німеччини вважають малоймовірним, оскільки він масштабніший і вимагатиме від Росії залучення набагато більших ресурсів. Зокрема цей варіант передбачає, що Білорусь вступить у війну, спрямуючи війська у напрямку Києва.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що Росія через пропаганду намагається примусити Україну до переговорів. Тему переговорів росіяни просувають у західних медіа.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 102 050 військових. Також було знищено: