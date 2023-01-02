Другу ніч підряд Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». За два дні понад 80 таких БпЛА збили над Україною. Більшість з них були скеровані у напрямку столиці, там пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. За добу ворог завдав ракетного та 28 авіаційних ударів, з них 27 – по цивільній інфраструктурі безпілотниками «Шахед-136». Усіх їх збили.

Тим часом українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також підтверджено влучання в збір окупантів в Макіївці, де кількість ліквідованих росіян може сягати сотень.

ZAXID.NET підсумовує 313 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Близько опівночі росіяни запустили у напрямку Києва 40 дронів-камікадзе. З них 15 знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині і 22 дрони – безпосередньо над столицею.

Продовжуються обстріли прикордонних сіл Харківської, Сумської, Чернігівської, а також суміжні з окупованими територіями регіони.

На лінії фронту окупанти зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському напрямку та намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Генштаб підтвердив, що 31 грудня було завдано влучного удару по ворожій локації в окупованій Макіївці на Донеччині, внаслідок чого було знищено та пошкоджено близько 10 одиниць ворожої військової техніки, втрати особового складу окупантів наразі уточнюють. Тим часом Центр стратегічних комунікацій ЗСУ зазначив, що в новорічну ніч українці ліквідували близько 400 російських мобілізованих, які перебували в будівлі макіївського ПТУ. Міноборони РФ визнало, що Україна вдарила з HIMARS по пункту дислокації російського підрозділу в Макіївці.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 107 440 осіб (+720) військових. Також було знищено: