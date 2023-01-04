Росіяни перекидають нові військові підрозділи на північ тимчасово окупованого Криму. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, коли Україна планує серйозний прорив у повномасштабній війні з Росією.

ZAXID.NET підсумовує 315 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом середи росіяни завдали трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснили дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з РСЗВ.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

У Бахмуті Донецької області через ворожий артилерійський обстріл загинули дві жінки. У Нікополі на Дніпропетровщині унаслідок обстрілів важко поранений чоловік. Уночі ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту трьох ракет С-300 на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, поранено одну людину.

Росіяни перекидають нові військові підрозділи на північ тимчасово окупованого Криму та продовжують будувати оборонні споруди. За даними української розвідки, окупанти роблять це, зокрема, щоб зберегти сухопутний коридор до Криму.

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна планує серйозний прорив у повномасштабній війні з Росією весною 2023 року, а найзапекліші бої відбуватимуться у березні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 108 910 осіб військових. Також було знищено: