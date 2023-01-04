Росіяни перекидають нові військові підрозділи на північ тимчасово окупованого Криму та продовжують будувати оборонні споруди. За даними української розвідки, окупанти роблять це, зокрема, щоб зберегти сухопутний коридор до Криму.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, росіяни зараз докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

«У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території», – зазначив Андрій Черняк.

Представник ГУР додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

«Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії», – підсумував Андрій Черняк.