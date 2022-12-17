Росія перенесла місце запусків іранських дронів із окупованого Криму до Краснодарського караю, побоюючись вразливості півострова. Про це повідомила розвідка міноборони Великої Британії.

Зазначається, що під час останніх ударів пуски БПЛА зафіксовані з Краснодарського краю, тоді як раніше Росія запускала їх із Криму.

«В останні дні активізувалася кампанія Росії щодо далекобійних ударів по критично важливій інфраструктурі України. Хвиля ударів в основному складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю Росії. Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму», – йдеться у зведенні розвідки.

Причиною зміни місця запуску безпілотників, ймовірно, є занепокоєння Росії щодо вразливості Криму, а також зручність поповнення запасів із пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані.

Нагадаємо, що з середини вересня Росія почала використовувати у війні проти України безпілотники-камікадзе Shahed-131/136, названі Росією «Герань-1» і «Герань-2, та багатоцільові дрони Mohajer-6.

Офіційно Іран заперечує постачання зброї Росії, яку вона використовує у війні з Україною, однак іранське МЗС все ж визнало, що що Іран передав Росії певну кількість безпілотників до початку повномасштабної війни. У листопаді стало відомо, Росія домовилась з Іраном про виробництво ударних дронів.