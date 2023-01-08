Росіяни посилюють оборонні укріплення на Запоріжжі, готуючись до наступу ЗСУ. На сході України ситуація залишається складною, але на деяких ділянках Донецької області українські сили потроху просуваються вперед. Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

ZAXID.NET підсумовує 319 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом неділі окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

На сході України ситуація залишається складною, та на деяких ділянках Донецької області українські сили потроху просуваються вперед. Росіяни також перекидають на напрямок Кремінної на Луганщині більше підрозділів і техніки.

Останні тижні російські війська посилювали оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів. У щоденному звіті британської розвідки вказано, що ці дії, а також велика кількість зосереджених там російських військових, свідчать про занепокоєння командуванням армії РФ можливістю великого наступу України на цій ділянці. За оцінками британської розвідки, такий наступ підірвав би життєздатність сухопутного коридору між Ростовською областю та Кримом.

Україна провела черговий вдалий обмін полоненими. У його результаті вдалося повернули додому 50 українських бійців.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 111 170 осіб військових. Також було знищено: