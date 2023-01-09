Підсумки 320 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Унаслідок ударів по Харківщині є загибла, а серед постраждалих є 13-річна дівчинка. Росіяни б’ють по Херсону, там також є поранені та загиблі. Донецька область залишається найскладнішою на фронті: напружена ситуація в районі Торецька, Авдіївки та Бахмута.
ZAXID.NET підсумовує 320 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Зранку російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Унаслідок ракетного удару постраждали сім мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка. Відомо, що одна людина загинула.
Російські окупанти вдарили по Очакову, де пошкоджено лікарню. Під постійними обстрілами перебуває правий берег Дніпра. Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії житловий квартал міста Херсон. Ворог влучив поруч із супермаркетом, одна людина загинула, ще щонайменше одна поранена. Уночі окупанти також обстріляли один з об’єктів Херсонгазу.
Вздовж лінії фронту ситуація напружень. Унаслідок російського обстрілу Сумської області руйнувань зазнали житлові будинки та школа.
Стабільно важка ситуація на Донеччині, були обстріли по лінії фронту, зокрема, в районі с.Серебрянка Сіверської громади та м.Сіверськ. Обстріли околиць Званівської, Мар'їнської та Очеретинської громад. Напружена ситуація в районі Торецька, Авдіївки та Бахмута.
Російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону та захопити місто Соледар. Для цього ворог кинув у бій найпрофесійніші підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» Втрати російських окупантів
Втрати ЗСУ та мирного населення
Станом на ранок 9 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 111 760 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 080 (+11);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 147 (+17);
- артилерійських систем – 2 069 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 434 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 217 (+0);
- літаків – 285 (+0);
- гелікоптерів – 275 (+3);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 856 (+7);
- крилатих ракет – 723 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 809 (+8);
- спеціальної техніки – 183 (+0).