Унаслідок ударів по Харківщині є загибла, а серед постраждалих є 13-річна дівчинка. Росіяни б’ють по Херсону, там також є поранені та загиблі. Донецька область залишається найскладнішою на фронті: напружена ситуація в районі Торецька, Авдіївки та Бахмута.

ZAXID.NET підсумовує 320 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Унаслідок ракетного удару постраждали сім мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка. Відомо, що одна людина загинула.

Російські окупанти вдарили по Очакову, де пошкоджено лікарню. Під постійними обстрілами перебуває правий берег Дніпра. Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії житловий квартал міста Херсон. Ворог влучив поруч із супермаркетом, одна людина загинула, ще щонайменше одна поранена. Уночі окупанти також обстріляли один з об’єктів Херсонгазу.

Вздовж лінії фронту ситуація напружень. Унаслідок російського обстрілу Сумської області руйнувань зазнали житлові будинки та школа.

Стабільно важка ситуація на Донеччині, були обстріли по лінії фронту, зокрема, в районі с.Серебрянка Сіверської громади та м.Сіверськ. Обстріли околиць Званівської, Мар'їнської та Очеретинської громад. Напружена ситуація в районі Торецька, Авдіївки та Бахмута.

Російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону та захопити місто Соледар. Для цього ворог кинув у бій найпрофесійніші підрозділи приватної військової компанії «Вагнер» Втрати російських окупантів

Втрати ЗСУ та мирного населення

Станом на ранок 9 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 111 760 осіб військових. Також було знищено: