ЗСУ ліквідували російського полковника Дмітрія Лісіцкого, який організував «Іловайський котел». У Мелітополі стався вибух у казармі російських силовиків, після чого почалась детонація боєприпасів. Українські танкісти завершили навчання у Великій Британії і прибудуть додому вчасно для весняного контрнаступу, а західна бронетехніка вже на озброєнні десантно-штурмових військ ЗСУ.

ZAXID.NET підсумовує 397 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби ворог завдав 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі. Для ракетних ударів застосовує зенітні керовані ракети С-300.

На фронті росіяни зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Однак Сили оборони України відбили 41 атаку противника на цих напрямках.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу. Також уразили 2 пункти управління противника. Українські військові збили ворожий БпЛА типу «Орлан-10».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 171 160 (+610) військових. Також було знищено: