У зруйнованих будівлях, за попередніми даними, мешкали працівники так званої «держслужби безпеки»

Вранці, 27 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів. Зокрема, вибухнула будівля, де розміщувались силові структури загарбників. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ», – заявив міський голова.

Згодом Федоров опублікував фото диму на мікрорайоні поблизу кафе «Джокер» і ворожих казарм. Він додав, що постраждала захоплена росіянами будівля, де розміщувались ворожі силові структури.

За словами очевидців, після кількох вибухів почалась детонація боєприпасів. У зруйнованих будівлях, за попередніми даними, мешкали працівники так званої «держслужби безпеки».

Окупанти також повідомили про «прильоти» в Мелітополі, заявивши що внаслідок «артилерійського обстрілу» частково зруйновано будівлю біля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги. Яка саме «артилерія» обстріляла Мелітополь, який знаходиться щонайменше за 77 км від лінії фронту – окупанти не уточнили. Наявні в ЗСУ артустановки мають далекобійність лише 20-50 км.