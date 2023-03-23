У четвер, 23 березня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. За даними місцевих ЗМІ, партизани підірвали місцевого колаборанта.

Окупанти кажуть, що внаслідок вибуху саморобного пристрою, який стався неподалік від пожежної частини, постраждав «співробітник поліції». Постраждалого госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, партизани підірвали авто Сергія Сковирка.

«Зрадник у рашистів став начальником дільничних у фейковій поліції. Завжди ставив своє авто біля пожежної частини – боявся, що його замінують. А тут така невдача», – йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

У мирний час Сковирко також працював у поліції на посаді начальника дільничних. Потім був заступником у відділі благоустрою та екології. У мережі вже з'явилося відео, яке, як стверджується, знято у Мелітополі на місці вибуху.