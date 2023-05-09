США виділили Україні пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів. Велика Британія готується надати Україні ракети великого радіусу дії. Тим часом Росія здійснила два масовані ракетні обстріли України, випустивши 25 ракет, а окупанти в Енергодарі готуються до контрнаступу ЗСУ і вивозять з міста документи і обладнання.

ZAXID.NET підсумовує 440 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Упродовж 440-го дня війни, за повідомленням Генштабу ЗСУ, Росія завдала 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснила близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та по наших містах і селах. Ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 – по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Наступ ворога на Бахмутському напрямку був безуспішним. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару по місту. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та обстрілювати цивільне населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари – по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 195 620 осіб (+650 за попередню добу). Також було знищено: