Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право. В ніч на 9 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. А вдень росіяни скинули керовану авіабомбу на лікарню в Гуляйполі. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

ZAXID.NET підсумовує 471 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Загалом протягом доби ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова. Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру. Зокрема, вдень росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Відомо про двох загиблих працівників – молодшу медичну сестру та сантехніка.

В ніч на 9 червня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», Supercam.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, вони самовільно залишили бойові позиції.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 213 770 осіб. Також було знищено: