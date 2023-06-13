Уночі росіяни завдали ракетного удару по п’ятиповерхівці у Кривому Розі – 11 загиблих, 28 поранених. На Хмельниччині спрацювали сили ППО – це допомогло уникнути жертв. Також росіяни атакували дронами Харків та обстрілювали низку областей України. Натомість ЗСУ ліквідували у Запорізькій області російського генерала, а США оголосили про новий пакет допомоги Україні.

ZAXID.NET підсумовує 475 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, російські окупанти застосували для атак України 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Протягом доби ворог обстрілював з мінометів та артилерії населені пункти Чернігівщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорожжя, Херсонщини.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару в районі міста. На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка.

У затопленій Голій Пристані у Херсонській області окупанти обстрілюють евакуаційні пункти та звинувачують у цьому підрозділи ЗСУ.

Водночас авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 216 650 військових. Також було знищено: