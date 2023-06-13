США виділили Україні новий пакет військової допомоги
Україна отримає від США додаткові Bradley та Stryker
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю 325 млн доларів. Про це 13 червня повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Новий пакет допомоги Україні від США містить:
- боєприпаси для ЗРК NASAMS,
- 10 бронемашин Stryker;
- 15 БМП Bradley;
- боєприпаси до реактивної установки М142 HIMARS;
- додаткові ПЗРК Stinger;
- додаткові ПТРК FGM-148 Javelin;
- 155-мм та 105-мм снаряди;
- ракети TOW;
- боєприпаси для стрілецької зброї, гранати, демонстраційні боєприпаси, засоби зв'язку та запчастини.
Пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.
Ентоні Блінкен наголосив, що поки Росія не припинить свою безпідставну та неспровоковану агресію, Сполучені Штати, союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
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