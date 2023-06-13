США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю 325 млн доларів. Про це 13 червня повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Новий пакет допомоги Україні від США містить:

боєприпаси для ЗРК NASAMS,

10 бронемашин Stryker;

15 БМП Bradley;

боєприпаси до реактивної установки М142 HIMARS;

додаткові ПЗРК Stinger;

додаткові ПТРК FGM-148 Javelin;

155-мм та 105-мм снаряди;

ракети TOW;

боєприпаси для стрілецької зброї, гранати, демонстраційні боєприпаси, засоби зв'язку та запчастини.

Пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.

Ентоні Блінкен наголосив, що поки Росія не припинить свою безпідставну та неспровоковану агресію, Сполучені Штати, союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.