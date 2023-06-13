Раніше бронебійні снаряди зі збідненим ураном для ЗСУ передала Велика Британія

Адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном в комплекті з танками Abrams. Про це у коментарі The Wall Street Journal розповів високопосадовець із адміністрації Байдена.

Очікується, що США нададуть снаряди зі збідненим ураном після тижнів внутрішніх суперечок про те, чим оснастити танки Abrams, які США планують передати Україні на початку осені.

Як зазначає видання, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров'я людей і довкілля.

Також у Білому домі триває обговорення можливості передачі Україні касетних боєприпасів. Раніше бронебійні снаряди зі збідненим ураном для ЗСУ передала Велика Британія.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки та бронебійних снарядах.