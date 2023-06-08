Дезінформація, на жаль, не є чимось незаконним. Тому ми повинні робити все можливе, щоб її поширення стало дорожчим і складнішим. Бо ми знаємо, що Росія поширюватиме її настільки довго, наскільки це можливо, – розповідає керівниця оперативної групи East StratCom Task Мартіна Більдзюкевич в інтерв’ю Мацею Макульському.

– У 2018 році Європейська Унія ухвалила «План дій проти дезінформації», який дозволив більш узгоджено і послідовно реагувати на цю загрозу. Як ви оцінюєте розвиток дій ЄУ проти ворожих кроків Росії та інших країн в інтернеті?

– Майже через п'ять років після ухвалення Плану ми можемо вважати його знаковим моментом. Це перший в історії документ, у якому всі основні європейські інституції заявили, що нам потрібно працювати разом, щоб подолати виклик дезінформації. Я дуже добре пам'ятаю, як це починалося. Це був мій третій день в ролі члена робочої групи East StratCom, коли документ був ухвалений. Його значення неможливо переоцінити, він визначає всю роботу моєї команди та інших, хто робить свій внесок у боротьбу з дезінформацією в ЄУ. Це також був перший офіційний документ, у якому було сказано, що ми повинні тісно співпрацювати зі соціальними мережами. Це був час, коли ЄУ визнала загрозу. Дуже показово, що таке рішення було ухвалене всього за кілька місяців до виборів до Європейського парламенту 2019 року.

– Чи вплинув «План дій» на роботу вашої команди?

– Важливим елементом Плану є зобов'язання Євроунії найняти 27 місцевих спеціалістів зі стратегічних комунікацій у різних частинах світу. Їхнє завдання – допомогти представництвам ЄУ зрозуміти вплив дезінформації в різних країнах і те, що можна зробити на місцевому рівні для адекватної протидії загрозам. Наразі вони працюють у трьох різних регіонах: країнах Східного партнерства, Західних Балканах і країнах Близького Сходу та Північної Африки. Зазвичай вони походять з країни або регіону, на якому зосереджена їхня діяльність. Це важливо, оскільки вони володіють мовою і знають місцевий контекст.

– Чи після ухвалення «Плану дій» були зроблені інші важливі кроки в цьому напрямку на рівні ЄУ?

– Є й інші документи, про які варто згадати. Один з них – «Європейський порядок денний для демократії», який просувала головно єврокомісарка Віра Юрова. Він стосується, серед іншого, питання дезінформації в контексті виборів і свободи вираження поглядів. Його актуальність виявилася вирішальною, коли Росія напала на Україну минулого року, але вже під час пандемії Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) визнали ризики дезінформації, пов'язані з COVID-19, та її вплив на здоров'я людей. Ми спостерігали це у великих масштабах протягом першого року пандемії.

– Як відреагували соціальні медіа?

– Тут ми підходимо до ще одного прориву – Закону про цифрові послуги, ухваленого 2022 року. Він запроваджує цілу низку нових правил для соціальних мереж, заохочуючи їх до відповідальнішого ставлення до проблеми маніпулювання інформацією. Окремо слід згадати Кодекс поведінки, який був ухвалений через кілька місяців після впровадження «Плану дій». Він являє собою форму співпраці між Європейською комісією та соціальними мережами і ґрунтується на добровільних рішеннях платформ. На основі Кодексу вони регулярно звітують про те, як борються з дезінформацією. Тож те, що ще недавно було важко уявити, зараз відбувається і надихнуло на схожі рішення в інших регіонах світу.

– Скільки платформ зобов’язалося дотримуватися засад Кодексу?

– Усі основні гравці галузі приєдналися до нього. Я думаю, що однією з проблем досі було те, що ми – представники ЄУ як регулятора – використовуємо іншу мову, ніж найбільші світові корпорації. Коли така платформа, як Google, повідомляє нам, що вона виявила дезінформаційні вкиди, це може мати інше значення, ніж те, що Facebook розповідає нам про дезінформаційні кампанії, з якими він зіткнувся, і поведінку, яку він визначає як скоординовану і неавтентичну.

Тому одним із головних висновків початкового етапу співпраці було те, що ми повинні використовувати спільну мову. Нам потрібен набір термінів, з якими ми згодні і які ми використовуємо таким самим чином.

– Чи знайшла ваша команда рішення?

– Мої колеги з ЄСЗС запропонували замінити термін «дезінформація» на «іноземні інформаційні маніпуляції та втручання» (Foreign Information Manipulation and Interference – FIMI). Дедалі більше людей та інституцій починають використовувати цей термін. Я вважаю, що використовувати його краще, ніж визначати та описувати специфіку проблеми кожного разу, коли ми з нею стикаємося.

– У чому різниця між FIMI та дезінформацією?

– Існують різні актори, зокрема держави, які використовують різні методи та засоби маніпуляції. Тому нам потрібен більш комплексний термін, ширший, ніж «дезінформація», який може бути частиною FIMI. Ми розуміємо, що це звучить як щось, що може придумати лише інституція ЄУ, і що ми додаємо ще одну абревіатуру. Однак ми вважали це необхідним, оскільки часто маємо справу зі словами, які завдають людям болю. Тож якщо ми не говоримо однією мовою, ми не зможемо вжити жодних заходів.

– Здається, що правові норми для боротьби з FIMI вже створені. Якими мають бути наступні кроки?

– Після нападу Росії на Україну минулого року були запроваджені санкції за дезінформацію та маніпулювання інформацією. Це те, що ніколи не робилося раніше, але ми бачили, як Росія неодноразово використовувала всю екосистему дезінформації та інформаційних маніпуляцій для виправдання своєї агресії та воєнних злочинів. Саме тому ми спочатку отримали рішення Європейської комісії та ЄСЗС, які потім привели до ухвалення цієї концепції Європейською Радою. Усі держави-члени одноголосно підтримали рішення про блокування RT (колишня Russia Today) і Sputnik. Це дві найбільші пропагандистські операції Росії за межами країни. Опісля були санкції проти семи інших ЗМІ, а також десятків осіб, безпосередньо пов'язаних з дезінформаційною екосистемою Кремля. Це серйозні зміни, які були б неможливими навіть за місяць до вторгнення.

– Чому було так важко запровадити санкції до вторгнення?

– Я пам'ятаю багато дискусій на цю тему, де головним аргументом завжди була свобода слова, що означає, що ми не можемо заборонити будь-яке джерело інформації через наші цінності та принципи. І дійсно, ми маємо і захищаємо ці цінності! Із цим ніхто не сперечається. Річ у тому, що російські ЗМІ, про які я згадував, не є медіагрупами. Вони не дотримуються жодних журналістських стандартів. Я навіть не люблю використовувати термін «медіа» для їхнього опису, я вважаю за краще називати їх «зливними бачками». Ми нарешті зрозуміли, що свобода слова – це ще й захист нашого інформаційного простору від спроб маніпулювання ним.

– А як щодо ресурсів, доступних на рівні ЄУ, для боротьби з дезінформацією? Існує думка, що наявних фінансових і людських ресурсів недостатньо. Чи супроводжувався розвиток законодавства, про який ми говорили раніше, збільшенням бюджету та кількості команд, таких як East StratCom Task Force?

– Ми повинні мати більше ресурсів, але поки ми боремося з бегемотом, нам завжди буде потрібно більше. Однак, як порівняти з 2018 роком, моя команда стала набагато сильнішою. Вона має більше фінансування і більше людей: тринадцять осіб, які займаються насамперед Росією як головним актором інформаційних маніпуляцій, країнами Східного партнерства та Центральної Азії. Це не так і багато, але коли я почав працювати тут у грудні 2018-го як член команди, у мене було лише кілька колег, ми були частиною департаменту стратегічних комунікацій, який був набагато меншим, ніж зараз. Зараз відділ налічує понад сорок осіб і працює з Росією, а також з Китаєм та іншими країнами. Крім того, є ще одна команда, яка займається аналізом даних, а також підрозділи, що працюють з конкретними регіонами, які не обов'язково розглядаються як суб'єкти дезінформації, але як її об'єкти. Тепер ми маємо глобальну перспективу і більше інструментів у своєму розпорядженні.

– Чи усвідомлюють люди зростаючу загрозу від дезінформації?

– Усвідомлення на найвищому політичному рівні зусиль Росії та Китаю, спрямованих на виправдання війни, зросло з минулого року. Це стосується і широкої громадськості. Ми бачимо це на всіх наших онлайн-каналах. Загальна обізнаність зросла, але, на жаль, знадобилася пандемія і війна, щоб багато людей усвідомили, що дезінформація може буквально вбивати.

– Як ви оцінюєте вплив роботи East StratCom Task Force?

– Це питання на мільйон доларів. Коли ви займаєтеся стратегічними комунікаціями, ви можете подивитися, чи з'явилися ваші послідовники і як часто люди реагують на те, що ви хочете донести до них. І тут ми бачимо щонайменше десятикратне зростання зацікавленості нашою роботою, ніж це було до вторгнення Росії в Україну. Вимірювання впливу також є викликом, оскільки ми говоримо про операції, які впливають на людський мозок. Це означає, що ми часто маємо справу з глибоко вкоріненими переконаннями, які важко піддаються дослідженню. Ми намагаємося проводити опитування в країнах Східного партнерства, які допомагають нам тестувати певний дезінформаційний контент та оцінювати, чи вірять люди в нього і чому. Це принаймні дозволяє нам оцінити, чи працює дезінформація і чи мають якийсь ефект зусилля, які докладає спільнота, що бореться з нею.

– Як реагувати на дезінформацію? Відвідавши сайт East StratCom Task Force, складається враження, що основним інструментом є фактчекінг. На жаль, достовірна інформація ніколи не досягає тієї ж аудиторії, що й маніпуляції. Тому нам потрібні інші інструменти для підвищення ефективності боротьби з дезінформацією.

– Ніколи не буде одного рішення, яке підходить для всіх ситуацій, тому ми повинні використовувати широкий спектр інструментів. Тільки тоді наша робота має сенс. Важливо також враховувати, хто користується цими інструментами. Ми можемо говорити про всіх людей, які перебувають в інформаційному просторі і виконують якусь роботу. Це означає, що потрібно думати про те, яку інформацію ви споживаєте і чи потрібно її споживати так багато, або перевіряти джерело інформації. Про це постійно нагадує верифікаційна спільнота та журналісти.

Від окремих осіб до громадянського суспільства, держави та міжнародного рівня – кожен має відігравати свою роль. Це також стосується приватного сектору та соціальних мереж. Із цієї точки зору фактчекінг є одним з ключових інструментів, і я згоден, що в цій галузі існує багато викликів. Перевірена інформація насправді ніколи не буде такою популярною, як маніпульований наратив. До того ж робота фактчекерів не є широко оціненою. Дослідження, опубліковане в Польщі до російського вторгнення в Україну, показало розбіжність між відсотком тих, хто сказав: «Я підтримую фактчекерів і розумію, наскільки важлива їхня робота», і відсотком тих, хто може назвати принаймні одну фактчекінгову організацію. Тому я вважаю, що ще багато потрібно зробити для популяризації цього виду роботи.

Крім того, на нашому сайті доступна база даних дезінформаційних повідомлень, яку ми зібрали за останні вісім років. За її допомогою можемо визначити, коли Росія використовувала певні наративи, наприклад, про українців як нацистів, і показати, що це повторюваний елемент російської тактики.

– Чи є мета створити загальнодоступний інструмент, який зробить кожного розвінчувачем?

– Так, цей інструмент має бути доступним різними мовами. Щоразу, коли хтось помічає щось у своїх ЗМІ, що викликає підозру, він може скористатися нашими інструментами, а також інструментами інших організацій, щоб перевірити це і з'ясувати, що є фактом.

Найважливішою частиною протидії є розбудова відпірності. Це означає, що ми повинні інвестувати у здатність швидко реагувати. У цьому можемо покладатися на фактчекерів, які допоможуть нам. Однак ми повинні постійно бути в курсі нових тактик і методів, які Росія та інші використовують для маніпулювання нами.

– Як ми можемо підвищити цю відпірність?

– Під відпірністю маю на увазі, наприклад, тренінги, які ми проводимо для журналістів та представників організацій громадянського суспільства. Ми надаємо їм інструменти для аналізу розвідувальних даних і даних з відкритих джерел, щоб вони могли відстежувати наратив дезінформації і розуміти, як вона поширюється. Ми розглядаємо це як довгострокову інвестицію. Ми припускаємо, що коли журналісти та НУО отримають такі знання, вони передадуть їх своїм громадам, і повідомлення пошириться. В результаті ми всі станемо більш відпірними.

– А що можуть зробити держави та міжнародні організації?

– Одним із ключових інструментів, яким диспонують держави і міжнародні організації, є узгоджена дипломатична реакція. G7 виступила із заявами, в яких закликала Росію припинити дезінформаційні практики. Сьогодні це може здатися дуже м'яким заходом, але ще кілька років тому це було не так. Як спільнота однодумців, ми надсилаємо повідомлення: «Ми бачимо тебе, Росіє, і ми знаємо, як боротися з твоїми методами».

Я також хотів би згадати найновішу форму нашої відповіді: перешкоди, гарним прикладом яких є санкції. Ми намагаємося максимально ускладнити дезінформацію.

– Чому так важко боротися з дезінформацією?

– Більшість практик, які використовує Росія та інші суб'єкти для маніпулювання користувачами, не конфліктують із правом. Дезінформація не є нелегальною. Тому ми повинні робити все можливе, щоб її поширення стало дорожчим і складнішим. Адже ми знаємо, що Росія поширюватиме її настільки довго, наскільки це можливо.

– Якими ви бачите наступні кроки у посиленні реакції на дезінформацію?

– Найбільш логічним кроком є посилення поточних операцій. Цей процес уже розпочався, і ми повинні зосередитися на його виконанні, а не на винайденні чогось нового. Я знаю, що це звучить не дуже цікаво, особливо коли спілкуєшся з представниками ЗМІ, які очікують видовищних речей. Це цілком природно. Але я не проти перейти до більш нудної фази, коли ми зможемо побачити, як працюють різні інструменти, і продовжити їх вдосконалювати.

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Rosja atakuje Unię Europejską dezinformacją