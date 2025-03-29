1 квітня пенсіїї перерахують частині працюючих пенсіонерів

На 1 квітня в Україні запланований перегляд суми виплат пенсіонерам, які продовжують працювати. Кого саме стосуватиметься підвищення і які для цього умови, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Важлива умова

Щоби пенсіонеру в квітні підвищили пенсію, він має продовжувати працювати, а від часу призначення або останнього перерахунку виплат має пройти два роки станом на 1 березня 2025 року.

В Україні, за даними Міністерства соціальної політики, є 2,8 млн працюючих пенсіонерів, середня пенсія яких становить 6,3 тис. грн. Перерахунок торкнеться лише 629 тис. з них.

Від якої зарплати рахуватимуть нову пенсію

Якщо після виходу на пенсію пенсіонер здобув ще два роки страхового стажу, його врахують під час перегляду пенсійних виплат.

Під час нового нарахування можуть використовувати заробіток, що брали до уваги під час призначення пенсії, або ж заробіток, що людина отримувала на роботі вже після призначення пенсії. Це залежить від доцільності.

Якщо ж двох років стажу немає, але від останнього перегляду чи призначення виплат пройшло понад два роки, то для обрахунку братимуть зарплату, враховану під час призначення пенсії.

Важливо, що на підвищення пенсії з 1 квітня не можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсія призначена за вислугу років за законом «Про пенсійне забезпечення», і ті, кому немає 60-ти років.

Виплати зростуть, але не одразу

Перерахунок відбудеться 1 квітня 2025 року, але на виплати доведеться почекати. У державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування має надійти інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року, а термін подання звітності по цьому – до 10 травня.

Тобто збільшену пенсію працюючі пенсіонери зможуть отримати орієнтовно з червня – буде нарахована вся сума доплат, починаючи з 1 квітня.

Додамо, що пенсіонерам не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд – перерахунок відбудеться автоматично.