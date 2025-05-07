Лохина є рослиною, яка віддає перевагу кислим ґрунтам

Лохина – досить вибаглива рослина, яка потребує особливого догляду та уваги. Щоб отримати багатий урожай великих і солодких ягід, необхідно забезпечити їй оптимальні умови зростання та правильне підживлення. У травні, коли рослина активно росте, важливо внести необхідні добрива, щоб підтримати її розвиток та сприяти формуванню плодів. Чим підживити лохину у травні пише ТСН.

Що варто використовувати

Одним з ефективних способів підживлення лохини є використання органічних матеріалів, які підкислюють ґрунт і насичують його необхідними елементами. Наприклад, можна застосовувати кавову гущу. Вона багата на азот, калій та магній, що сприяє покращенню структури ґрунту та стимулює ріст рослини. Кавову гущу можна вносити як у сухому вигляді, розсипаючи навколо кущів, так і у вигляді настою: залити окропом, настояти добу, процідити та поливати рослини кожні два тижні.

Ще одним корисним добривом є сульфат калію, сульфат магнію та сечовина. Ці мінеральні добрива допомагають забезпечити рослину необхідними макроелементами, сприяючи формуванню великих і солодких ягід. Підживлення слід проводити після дощу, вранці або ввечері, дотримуючись інструкцій на упаковці добрив.

Добрива, яких слід уникати при підживленні лохини

Лохина є рослиною, яка віддає перевагу кислим ґрунтам. Тому важливо уникати використання добрив, які можуть підвищити pH ґрунту, оскільки це може негативно вплинути на здоров'я рослини та її врожайність. Зокрема, не рекомендується використовувати деревний попіл, перегній, гній та пташиний послід, оскільки вони можуть розкислювати ґрунт і спричиняти захворювання рослини.