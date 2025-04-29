У перший рік після посадки персик не потребує підживлення

​Щоб отримати смачні та соковиті плоди персика, необхідно забезпечити дереву належний догляд і правильне підживлення. Персик – це культура, що походить з південних регіонів, тому він потребує особливих умов для успішного розвитку. Одним із ключових аспектів є своєчасне та збалансоване внесення добрив, що сприяє активному росту та формуванню якісного врожаю.​ Коли і чим підживити персики, пишуть «Вікна».

Коли і як підживлювати персик навесні

Перший рік після посадки

У перший рік після посадки персик не потребує підживлення. Якщо дерево було висаджене восени, перше підживлення слід провести навесні наступного року. Якщо посадка відбулася навесні, підживлення здійснюється на другий рік.​

Початок вегетації

З початком вегетації та пробудженням бруньок рекомендується провести перше підживлення. Для цього використовують карбамід (сечовину) у розрахунку 40 г на 10 л води. Це сприяє активному росту пагонів і розвитку листя.​

Перед цвітінням або після

Друге підживлення проводять перед цвітінням або безпосередньо після нього. В цей період особливо важливі фосфорні добрива, які сприяють підвищенню цукристості нектару, запиленню квіток та формуванню зав'язі. Для цього можна використовувати простий суперфосфат або монофосфат калію, розводячи 20-30 г добрива в 10 л води.​

Позакореневе підживлення

Під час цвітіння персик потребує додаткових мікроелементів, таких як бор і цинк. Для цього можна використовувати водорозчинні хелатні добрива, такі як хелатин бору та хелат цинку. Ці добрива швидко засвоюються рослиною і ефективно усувають дефіцит цих елементів.​

Рекомендації щодо внесення добрив