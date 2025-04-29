Підживлення персика навесні: коли і які добрива найкраще внести
Щоб отримати смачні та соковиті плоди персика, необхідно забезпечити дереву належний догляд і правильне підживлення. Персик – це культура, що походить з південних регіонів, тому він потребує особливих умов для успішного розвитку. Одним із ключових аспектів є своєчасне та збалансоване внесення добрив, що сприяє активному росту та формуванню якісного врожаю. Коли і чим підживити персики, пишуть «Вікна».
Коли і як підживлювати персик навесні
Перший рік після посадки
У перший рік після посадки персик не потребує підживлення. Якщо дерево було висаджене восени, перше підживлення слід провести навесні наступного року. Якщо посадка відбулася навесні, підживлення здійснюється на другий рік.
Початок вегетації
З початком вегетації та пробудженням бруньок рекомендується провести перше підживлення. Для цього використовують карбамід (сечовину) у розрахунку 40 г на 10 л води. Це сприяє активному росту пагонів і розвитку листя.
Перед цвітінням або після
Друге підживлення проводять перед цвітінням або безпосередньо після нього. В цей період особливо важливі фосфорні добрива, які сприяють підвищенню цукристості нектару, запиленню квіток та формуванню зав'язі. Для цього можна використовувати простий суперфосфат або монофосфат калію, розводячи 20-30 г добрива в 10 л води.
Позакореневе підживлення
Під час цвітіння персик потребує додаткових мікроелементів, таких як бор і цинк. Для цього можна використовувати водорозчинні хелатні добрива, такі як хелатин бору та хелат цинку. Ці добрива швидко засвоюються рослиною і ефективно усувають дефіцит цих елементів.
Рекомендації щодо внесення добрив
Час внесення. Добрива слід вносити після поливу або дощу, щоб уникнути опіків кореневої системи.
Метод внесення. Добрива можна вносити як під корінь, так і проводити позакореневе підживлення. При позакореневому підживленні розчин добрива обережно розпилюють на листя, переважно в ранкові або вечірні години, щоб уникнути опіків.
Уникання перегодування. Не рекомендується надмірно підживлювати персик азотними добривами, оскільки це може призвести до загущення крони, зниження врожайності та підвищення вразливості до хвороб.