Картопляне лушпиння підвищує її врожайність і забезпечує повноцінний ріст

Через те, що кущі смородини плодоносять всередині літа, осінню про них часто забувають і не вносять добрив. Але для того, щоб кущі легко перенесли зиму і наступного року дали добрий урожай, обов’язково потрібно допомогти їм відновитися за період спокою. Чим підживити смородину і які органічні добрива можна зробити самостійно, пише УНІАН.

Які добрива потрібні

Смородина любить азот, фосфор і калій. Але азот, як правило, вносять навесні – він потрібен для нарощування зеленої маси. Восени ж треба внести фосфор і калій. Добрива можуть бути як органічні, так і мінеральні.

З мінеральних добрив смородину можна підживити сірчанокислим калієм та суперфосфатом – 15 г калію і 30 г фосфату вносять на 1 м2 пристовбурного кола.

Можна приготувати комплексне підживлення: 10-15 кг перегною, 60 г суперфосфату і 40 г калійної солі.

Органічні добрива

перегній – вносять по 1-2 кг під кожен кущ;

компост – по 3-5 кг на кущ;

курячий послід – вносять під неглибоке перекопування (0,8 кг на 1 м2), а потім поливають, або ж розводять водою в пропорції 1:15 і поливають міжряддя.

Не можна допустити, щоб з послідом контактувало коріння рослини, інакше воно отримає опіки.

Також добре для смородини є підживлення з народними засобами, наприклад, картопляним лушпинням. Картопляне лушпиння підвищує її врожайність і забезпечує повноцінний ріст.

У шкірці картоплі багато калію, а також великий вміст магнію, кальцію, фосфору і заліза – вони підвищують цукристість ягід і збільшують їхній розмір. Крім цього, лушпиння картоплі, на відміну від іншої органіки, не сприяє росту бур’янів, а покращує структуру ґрунту, робить його більш пухким, повітро- і водопроникним і стимулює ріст корисної мікрофлори.

З картопляного лушпиння зазвичай готують компост або настій. Можна також висушити лушпиння, подрібнити його і внести в ґрунт під перекопку.

Деякі садівники просто прикопують картопляне лушпиння в траншею (до 20 см) навколо чагарнику, але з цього приводу точаться суперечки: вважається, що у свіжому вигляді воно довго розкладається, спричиняє ріст патогенних організмів і привертає гризунів, тому краще все-таки вносити компост.

Як приготувати настій:

потрібно взяти 2 кг замороженого лушпиння від картоплі, розморозити його за кімнатної температури, залити 10 л гарячої води, а потім укутати й настояти добу, після чого процідити;

якщо шкірка висушена, то потрібно взяти 1 кг лушпиння на відро і приготувати аналогічним способом.

Таке добриво використовують для кореневого підживлення – на 1 кущ 1 л настою.