Збільшення норми висіву під зиму – це лише невеликий запас на випадок природних втрат

Підзимовий посів дає змогу перенести частину городніх робіт на осінь і отримати ранні сходи навесні. Проте насіння взимку перебуває у значно складніших умовах, ніж під час весняної сівби.Через морози, відлиги, надмірну вологість та інші несприятливі умови частина насіння може не прорости. Тому під час посіву його кількість зазвичай трохи збільшують. Більше про це пишуть «Новини.Info».

Чому під зиму сіють більше насіння

Навесні насіння потрапляє у прогрітий ґрунт і за достатньої кількості вологи швидко починає проростати. Підзимове ж насіння кілька місяців залишається в землі та переживає перепади температури.

Під час відлиг воно може набрати вологу, а після повторного похолодання постраждати. У результаті навесні сходи іноді виходять менш рівномірними, тому невеликий запас насіння допомагає компенсувати природні втрати.

Для підзимового посіву часто обирають холодостійкі культури, зокрема моркву, кріп, петрушку, редис і шпинат. Але збільшувати кількість насіння вдвічі не потрібно. Надто густі сходи почнуть конкурувати за світло, воду та поживні речовини.

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Коли сіяти насіння під зиму

Найважливіше правило – не допустити проростання насіння восени. Тому сіяти краще після стійкого похолодання, коли ґрунт достатньо охолоне, а в прогнозі не буде тривалого потепління.

Якщо посіяти занадто рано, насіння може прорости ще восени, а молоді паростки загинуть після морозів. Перед підзимовим посівом насіння не замочуйте та не пророщуйте.

Як підготувати грядку

Грядку краще підготувати заздалегідь, поки ґрунт ще не промерз. Перекопайте ділянку, приберіть бур’яни та зробіть борозенки. Для засипання насіння підготуйте сухий пухкий ґрунт, адже після настання холодів працювати із землею буде складніше.

Використовуйте якісне насіння з хорошою схожістю. Не намагайтеся компенсувати старий або неякісний посівний матеріал надмірною кількістю.

Густіше, але без надлишку

Збільшення норми висіву під зиму – це лише невеликий запас на випадок природних втрат. Надмірно загущувати посіви не варто, адже навесні рослини заважатимуть одна одній.

Якщо сходи виявляться занадто густими, їх можна прорідити. А якщо частина насіння не переживе зиму, додаткова кількість допоможе отримати рівномірніший ряд.