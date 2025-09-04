Головне правило осіннього підживлення – уникати добрив з високим вмістом азоту

Гортензія – один із найулюбленіших декоративних чагарників, який прикрашає сади тривалим і рясним цвітінням. Проте після завершення періоду вегетації рослина потребує грамотного догляду. Осіннє підживлення – важливий етап, який впливає на зимостійкість куща та якість його цвітіння у наступному сезоні. Чим підживити гортензії у вересні, пише «Школа життя».

Чому гортензії потрібні добрива восени

сприяють накопиченню поживних речовин для зимівлі;

стимулюють визрівання та здерев’яніння пагонів;

допомагають формувати квіткові бруньки;

забезпечують хороший старт весняного росту.

Коли вносити добрива

Рекомендовано проводити підживлення двічі:

Перше – у вересні, для підготовки до зимових умов. Друге – наприкінці осені, після обрізки, з метою закладання потенціалу на наступний рік.

Які добрива застосовувати

Головне правило осіннього підживлення – уникати добрив з високим вмістом азоту. Цей елемент стимулює ріст зеленої маси, що восени небажано. Перевагу слід віддати мінеральним добривам з високим вмістом фосфору, калію та магнію.

До рекомендованих препаратів належать:

монофосфат калію;

суперфосфат;

калімагнезія;

борофоска;

комплексні осінні добрива з позначкою «осіннє».

Фосфор відповідає за формування квіткових бруньок, калій – за забарвлення суцвіть і загальну стійкість рослини, магній – за процеси фотосинтезу та інтенсивність кольору листя.

Способи внесення добрив

Добрива можна вносити сухим або рідким способом.