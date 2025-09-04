Море пишних квітів: чим підживити гортензії у вересні для наступного сезону
Гортензія – один із найулюбленіших декоративних чагарників, який прикрашає сади тривалим і рясним цвітінням. Проте після завершення періоду вегетації рослина потребує грамотного догляду. Осіннє підживлення – важливий етап, який впливає на зимостійкість куща та якість його цвітіння у наступному сезоні. Чим підживити гортензії у вересні, пише «Школа життя».
Чому гортензії потрібні добрива восени
- сприяють накопиченню поживних речовин для зимівлі;
- стимулюють визрівання та здерев’яніння пагонів;
- допомагають формувати квіткові бруньки;
- забезпечують хороший старт весняного росту.
Коли вносити добрива
Рекомендовано проводити підживлення двічі:
Перше – у вересні, для підготовки до зимових умов.
Друге – наприкінці осені, після обрізки, з метою закладання потенціалу на наступний рік.
Які добрива застосовувати
Головне правило осіннього підживлення – уникати добрив з високим вмістом азоту. Цей елемент стимулює ріст зеленої маси, що восени небажано. Перевагу слід віддати мінеральним добривам з високим вмістом фосфору, калію та магнію.
До рекомендованих препаратів належать:
- монофосфат калію;
- суперфосфат;
- калімагнезія;
- борофоска;
- комплексні осінні добрива з позначкою «осіннє».
Фосфор відповідає за формування квіткових бруньок, калій – за забарвлення суцвіть і загальну стійкість рослини, магній – за процеси фотосинтезу та інтенсивність кольору листя.
Способи внесення добрив
Добрива можна вносити сухим або рідким способом.
Сухе внесення. Навколо основи куща на відстані 15-20 см роблять неглибоку канавку. У неї насипають добриво, після чого прикривають ґрунтом і поливають.
Рідке внесення. Добриво розчиняють у воді відповідно до інструкції і поливають ґрунт під кущем. Рекомендовано попередньо добре зволожити землю. Для кращого засвоєння можливе підкислення води (наприклад, додавання лимонної кислоти).
Позакореневе (листкове) підживлення. Застосовується у разі потреби швидкої дії або при уповільненому розвитку. Найбільш ефективне при використанні монофосфату калію.