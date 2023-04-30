Шість переправ облаштовують в Керчі, де діє пором до Росії

Російська влада в тимчасово окупованому Криму терміново облаштовує та впорядковує поромну переправу для сполучення з територією Росії. Окупанти почали готувати переправу після пожежі на нафтобазі в Севастополі, повідомив у неділю, 30 квітня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На думку голови Меджлісу, російські окупаційна влада почала усвідомлювати, що так званий Кримський міст, який сполучає Крим та територію Росії, став вразливим для обстрілів. Росіяни побоюються, що українські атаки безпілотниками та далекобійною високоточною зброєю відріжуть шлях до відступу.

«Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ВСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією Росії. Вказане рішення уряду Росії є черговим серйозним сигналом для майже одного мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в окупованому Криму», – заявив Рефат Чубаров.

Водночас він висловив сумніви, що курсування шістьох поромів, які облаштовують росіяни, допоможе евакуювати навіть війська, які залишаються в Криму. Рефат Чубаров звернувся до росіян, які живуть на території тимчасово окупованого Криму та закликав не сподіватися на поромні переправи, а якомога раніше та добровільно покидати Крим до його звільнення.

Нагадаємо, 29 квітня внаслідок атаки безпілотників у тимчасово окупованому Севастополі загорілася нафтобаза. Масштабна пожежа знищила щонайменше 10 резервуарів з нафтопродуктами об'ємом понад 40 тис. тонн. За словами представника ГУР Андрія Юсова, нафтопродукти на базі призначалися для потреб російського Чорноморського флоту. Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила 30 квітня, що підрив нафтобази – це один з елементів підготовки до прийдешнього українського контрнаступу.