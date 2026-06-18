У Львові вирішили спір навколо Порохової вежі

Після низки судових рішень Львівська обласна рада і Спілка архітекторів вийшли на фінальний етап врегулювання спору щодо Порохової вежі. Спілка відкличе позови із судів, а натомість отримає новий довгостроковий договір оренди на пільгових умовах. Про це повідомили в Львівській обласній раді.

Зокрема, заступник голови комісії Ростислав Добош зазначив, що переговори щодо пам’ятки архітектури національного значення перебувають на фінальному етапі.

«Сторони перебувають на завершальному етапі досягнення домовленостей. Львівська обласна рада готова укласти довгостроковий договір оренди з Львівською обласною організацією Національної спілки архітекторів України. Водночас архітектори відкличуть судові позови до обласної ради», – йдеться у повідомленні.

Досягнуті домовленості планують закріпити у меморандумі, після чого сторони підпишуть офіційний договір на пільгових умовах.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зауважимо, що конфлікт навколо історичної споруди, де Спілка архітекторів працює з 1956 року, тривав кілька років. Зокрема, у червні 2025 року Господарський суд, а в березні 2026 року Західний апеляційний господарський суд за позовом прокуратури визнали чинний договір оренди недійсним і постановили повернути будівлю у власність Львівської облради.

Серед претензій, які висувала облрада, були порушення під час укладання договору, зокрема відсутність погодження Міністерства культури, ринкової оцінки вартості та охоронного договору. Також йшлося про передачу частини приміщень у фактичну суборенду під ресторан.

Натомість представники Спілки архітекторів заявляли, що власним коштом утримували Будинок архітектора десятиліттями, а відтак оскаржували у судах реєстрацію будівлі за облрадою та проводили акції протесту.

Порохова вежа – одна з небагатьох збережених памʼяток фортифікаційного будівництва у Львові. Її збудували у 1522–1537 роках. У 1990-х її передали у безоплатне та безстрокове користування Львівській обласній організації Національної спілки архітекторів України. У травні 2015 року спілка архітекторів відкрила у Пороховій вежі «клубний ресторан». А у 2017 році спілка передала приміщення першого поверху в суборенду під ресторан, а Господарський суд зобов’язав підприємців звільнити перший поверх Порохової вежі. Коли виконавча служба прийшла до будівлі, архітектори заявили про рейдерське захоплення.

До слова, окрім ситуації з Пороховою вежею депутати Львівської облради обговорили і оренду приміщень на пл. Ринок, 17. Облрада наголосила на незадовільному стані місць спільного користування будівлі. Мовляв, «багаторічна пільгова оренда обмежувала можливості балансоутримувача здійснювати необхідні ремонтні роботи та належно утримувати пам’ятку». Зрештою, депутати підтримали перебування орендарів за цією адресою та укладення нових договорів оренди.

Як писав ZAXID.NET, у травні Управління майном спільної власності Львівської облради вимагало звільнити приміщення в будинку на пл. Ринок, 17, яке понад 30 років орендує Товариство польської культури Львівщини. У Львівській облраді пояснювали це завершенням терміну дії договору та потребою балансоутримувача КП ЛОР «Нерухомість і майно» використовувати приміщення для власних потреб. Йшлося про приміщення площею 111,5 м², яке товариство орендує за пільговою ставкою 1 грн за квадратний метр на місяць.

Та після суспільного резонансу та звернень представників польської громади облрада змінила позицію. Тоді в управлінні майном заявили, що розглядають варіанти продовження договору оренди, щоб «не збурювати ситуацію».