Після другого відкриття перинатальний центр у Львові досі не приймає пацієнток

«Ну бачите, так в нас… так получилось».

Львівський обласний перинатальний центр досі не працює. У п'ятницю, 8 червня, медустанова мала б відчинити свої двері для пацієнтів ‒ такий дедлайн поставив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Втім, у закладі досі ведуться ремонтні роботи.

Ще 20 квітня Президент України урочисто відкривав Львівський обласний перинатальний центр. Вже червень, а медустанова і надалі не працює. Хоч медики й кажуть, що ось-ось почнуть приймати перших пацієнток.

Зовні перинатального центру досі ведуть дрібні ремонтні роботи. Всередині ‒ миють і прибирають відділення.

У закладі журналістам дозволили відвідати лише операційну та один пологовий зал. Інші приміщення, мовляв, прибирають. В установі, зі слів керівника, вже виправили «огріхи будівельників»: підготували стерилізаційний блок та поставили другу, необхідну резервну високовольтну лінію на кисень.

«Будівельні роботи завершені. Іде ще ліквідація якихось дрібних недоробок. Часу не треба багато, я не хочу дати називати, щоб до дати не бути прив'язаним. Ну, ми на фінішній прямій», ‒ каже в.о. директора закладу Ігор Потапов.

Пологові зали перинатального, стверджують медики, вже готові до прийому пацієнток.

«Відділення практично готове до відкриття. Розкладені всі ліжка, апаратура виставлена, медперсонал увесь навчений у відділенні. І відділення може приймати вагітних жінок», ‒ каже завідувач відділення патології вагітних Володимир Лех.

Медикаменти, за словами директора закладу, поки що позичили в інших лікарнях. Тендери на власну закупівлю оголосять лише після того, як перинатальний запрацює. Пройшли медики й навчання для вивчення нового обладнання. Цей процес, кажуть в перинатальному, займав до двох днів.

«Приїхали спеціально люди встановити нам апаратуру, розпакували її, показали, як з нею працювати. Наше відділення, в принципі, готове до відкриття, апаратура перевірена, розставлена. Чекаємо на відкриття», ‒ каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дмитро Мітєрьов.

Скільки ще чекати на справжнє відкриття обласного перинатального центру ‒ невідомо. Відповідальні за цей процес чиновники ‒ директорка департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак та голова обласної адміністрації Олег Синютка ‒ коментувати цю тему відмовились.