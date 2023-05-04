Замість ялин висадили 10 катальп, які поглинають загазованість та виділяють багато кисню

На бульварі Данила Галицького комунальники замість зрізаних ялинок висадили десять саджанців катальп. Місяць тому тернополяни почали обурюватися через зрізані хвойні дерева, які росли на зеленій ділянці.

Відповідний пост у соцмережі Facebook оприлюднив тернопільський журналіст Андрій Щесняк. Він на фотоколажі показав місце з ялинками і вже без.

У коментарях до публікації люди почали розповідати про інші випадки обрізки та вирізування зелених насаджень в Тернополі.

«Можна накласти мораторій на обрізку дерев. Тільки треба, щоб хтось з депутатів подав на голосування і все буде залежати від їхнього голосування. А до них можна звернутися наперед. Таким чином можна вирішити проблему, аби тільки схотіти», – запропонувала тернополянка Лілія Ціхоцька.

Втім менше ніж через місяць комунальники на цьому місці висадили нові дерева. А те, що вирізали ялини, пояснили тим, що вони були вже старі та могли в будь-яку хвилину впасти на будинок чи травмувати людей.

«З метою озеленених територій та для забезпечення підтримання екологічного балансу на бульв. Данила Галицького висадили десять квітучих саджанців дерев породи «Катальпа бігнонієвидна». Раніше на цій зеленій зоні працівники комунального підприємства видалили п’ять сухостійних ялин, що були вже непридатними та становили загрозу для мешканців», – повідомили в Тернопільській міській раді.

В управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради додали, що листки катальпи добре поглинають значну загазованість повітря та виділяють багато кисню. Тому їх рекомендовано висаджувати вздовж доріг, де є інтенсивний рух транспорту.

За даними Тернопільської міськради, в громаді цього року вже висадили 2254 дерева та 1628 чагарників. Усе це провели в рамках двомісячника благоустрою.