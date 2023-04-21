Сквер у центрі Великих Мостів на Львівщині тепер виглядає так

У центрі Великих Мостів напередодні Великодня комунальники провели обрізку дерев. Як видно з фотографій, після обрізки у сквері залишилися одні стовбури без гілок. Директор комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради» Михайло Лукач у п'ятницю, 21 квітня, у коментарі ZAXID.NET пояснив, що таку радикальну обрізку провели через ураження дерев омелою.

За словами Лукача, перед обрізкою дерева обстежила комісія міськради, яка свої висновки передала у виконавчий комітет.

«Кронували дерева у місті не лише ми, а й дорожнє господарство, яке обслуговує автомагістраль. Ми написали у міську раду лист. Міська рада створила комісію, яка обстежила зелені насадження, й зробила висновки. Все проголосували на виконкомі й нам видали ордери на аварійні дерева, які потрібно зрізати, та на кронування», – говорить Михайло Лукач.

Таким на вигляд був сквер у Великих Мостах на фото Google maps 2015 році

Чиновник додав, що до міської ради раніше зверталися мешканці й повідомляли про омелу чи сухі гілки. На запитання про те, чи не зашкодить така обрізка деревам Михайло Лукач зазначив, що не може говорити про шкоду від кронування, бо не є фахівцем у цій галузі.

«Два або три роки тому поблизу пам'ятника Степану Бандері у нас теж робили кронування і воно чимось нагадувало те, яке є зараз. Тобто оголили практично всю крону, бо там також була омела. Зараз воно гарно заросло, є нові пагони», – сказав Михайло Лукач.

Він додав, що торік у Великих Мостах висадили приблизно сто дерев. За словами чиновника, також висадку дерев у місті запланували наступного тижня.

Заступниця директора департаменту економічного розвитку та координаторка проектів з впровадження зелених технологій Львівської міської ради Олександра Сладкова у коментарі ZAXID.NET сказала, що дерева у Великих Мостах знищили. За її словами, естетичний вигляд є другорядним питанням, оскільки кронування приносить й більші проблеми.

«У цьому сквері є дерева різного виду й вони по-різному переживають те, що з ними сталося. Деякі з них наростять багато нових гілок, але будуть погано прикріпленими й згодом відпадатимуть. Деякі почнуть швидше гнити й просто не відновляться. На таких деревах не зможуть гніздитися птахи. Впродовж трьох-п'яти років дерева зріжуть. Першими будуть клени, бо вони таке пережити не можуть. Трохи довше збережуться липи та каштани», – пояснює Олександра Сладкова.

Вона зазначила, що дерева не зможуть виконувати свої функції, оскільки від них залишилися лише стовпи. Вони не створюватимуть тіні й не очищуватимуть повітря.

«Якщо обрізати гілки, то це перестає бути деревом. І естетичний вигляд, на який мешканці звертають увагу, це питання другорядне. Деревам різко скоротили термін життя. Якби цього не робили, то деякі з цих дерев могли б прожити 50 років, деякі 20-30. А так їм максимум лишилося десять років», – вважає Олександра Сладкова.

Олександра Сладкова зазначила, що деревам різко скоротили термін життя (фото зі сторінки Галини Крук)

Чиновниця говорить, що з ймовірного позитиву у сквері буде більше світла і краще ростиме трава, якщо комусь потрібен газон. Крім цього, комунальники менше прибиратимуть листя, бо його не буде. Олександра Сладкова зазначила, що кронування більше пошкодило дерева ніж омела.

«Якщо в когось грибок на пальці, то можна боротися відрубанням пальців. На фото бачу різні види дерев і не бачу такої кількості омели на гілках, які не встигли прибрати. Дерево, яке на понад 70% уражене омелою, краще просто забрати. Якщо кілька кущів є, то краще не чіпати. Омела не є катастрофічною заразою, яка поширюється», – додає Олександра Сладкова.