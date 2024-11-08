Основна причина збільшення прибутку - різкий стрибок на фондовому ринку США

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США статки найбагатших людей світу за день зросли на 63,5 млрд доларів. Про це 7 листопада повідомив Bloomberg.

Зокрема, найбільше після перемоги Трампа, на 26,5 млрд доларів, зросли статки власника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска.

Завдяки перемозі Трампа свої статки також збільшили:

засновник однієї з найбільших американських компаній, розробників систем керування базами даних Oracle Ларрі Еллісон – 10 млрд доларів,

засновник Amazon Джефф Безос – 7,14 млрд доларів,

голова інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 7,58 млрд доларів.

Усього вартість активів 10 найбагатших людей у світі зросла на 63,5 млрд доларів. Це рекордний денний приріст за весь час початку підрахунку індексу мільярдерів з 2012 року.

Bloomberg відзначає, що більшість прибутку мільярдери отримали через зростання акцій США.

«Основна причина – різкий стрибок на фондовому ринку США. Інвестори очікують від Трампа зниження податків, пом'якшення регулювання та інших заходів, спрямованих на підтримку бізнесу. Індекс S&P 500 за підсумками торгів підскочив на 2,5%, що стало найкращим показником після виборів за всю історію», – додають у матеріалі.

Вибори президента у США

5 листопада у США відбувся основний день голосування на виборах президента. Кандидат від республіканців Дональд Трамп оголосив про перемогу на виборах під час виступу у виборчому штабі в Флориді.

Згідно з аналітикою Financial Times, Камала Гарріс та Дональд Трамп під час виборчої кампанії витратили 3,5 млрд доларів. Це найдорожчі вибори в історії США.

Також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та особисто привітав його з перемогою.