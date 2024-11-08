Після перемоги Трампа найбагатші люди світу отримали рекордні 63,5 млрд доларів прибутку
Найбільше після перемоги Трампа зросли статки власника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США статки найбагатших людей світу за день зросли на 63,5 млрд доларів. Про це 7 листопада повідомив Bloomberg.
Зокрема, найбільше після перемоги Трампа, на 26,5 млрд доларів, зросли статки власника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска.
Завдяки перемозі Трампа свої статки також збільшили:
- засновник однієї з найбільших американських компаній, розробників систем керування базами даних Oracle Ларрі Еллісон – 10 млрд доларів,
- засновник Amazon Джефф Безос – 7,14 млрд доларів,
- голова інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 7,58 млрд доларів.
Усього вартість активів 10 найбагатших людей у світі зросла на 63,5 млрд доларів. Це рекордний денний приріст за весь час початку підрахунку індексу мільярдерів з 2012 року.
Bloomberg відзначає, що більшість прибутку мільярдери отримали через зростання акцій США.
«Основна причина – різкий стрибок на фондовому ринку США. Інвестори очікують від Трампа зниження податків, пом'якшення регулювання та інших заходів, спрямованих на підтримку бізнесу. Індекс S&P 500 за підсумками торгів підскочив на 2,5%, що стало найкращим показником після виборів за всю історію», – додають у матеріалі.
Вибори президента у США
5 листопада у США відбувся основний день голосування на виборах президента. Кандидат від республіканців Дональд Трамп оголосив про перемогу на виборах під час виступу у виборчому штабі в Флориді.
Згідно з аналітикою Financial Times, Камала Гарріс та Дональд Трамп під час виборчої кампанії витратили 3,5 млрд доларів. Це найдорожчі вибори в історії США.
Також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та особисто привітав його з перемогою.