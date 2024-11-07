Радники Дональда Трампа пропонують змусити Україну відмовитися від членства у НАТО

Радники майбутнього президента Сполучених Штатів Америки запропонували Дональду Трампу кілька варіантів заморожування війни в Україні. Всі вони відрізняються від політики Джо Байдена. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Серед запропонованих варіантів – відмова України від вступу у НАТО протягом наступних 20 років. В обмін на це пропонується й надалі надавати Україні зброю. Цей план також передбачає створення демілітаризованої зони у понад 1200 км, на яку б мали погодитись Київ та Москва. Хто саме охоронятиме цю територію наразі невідомо. Проте один із радників Дональда Трампа заявив, що для цього не залучатимуть американську армію та міжнародні організації, які фінансуються США.

Водночас, як пише WSJ, колишній державний секретар Майк Помпео наполягатиме на припиненні бойових дій за сценарієм, який не принеси Росії великого успіху. Тоді як кандидат на посаду голови Державного департаменту або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл вимагатиме швидкого завершення війни, навіть якщо Україні доведеться поступитися деякими територіями.

WSJ з посиланням на радників Трампа зауважує, що наразі майбутній президент ще не визначився, який варіант він обере. Так само Дональд Трамп поки не знає, як влаштувати перемовини між Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним.

Журналісти зауважують, що всі запропоновані сценарії відрізняються від політики, якої дотримувався Джо Байден – допомагати Україні стільки, скільки треба. Водночас всі можливі варіанти, які пропонують радники Трампа, передбачають відмову Києва від членства в НАТО та замороження війни.

Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися вибори 47-го президента країни. Республіканець Дональд Трамп обійшов демократку Камалу Гарріс із результатом 277 голосів виборників проти 224. Зазначимо, що однією з головних передвиборчих обіцянок Трампа було зупинити російсько-українську війну протягом 24 годин після його інавгурації.

Президент України Володимир Зеленський вже поспілкувався телефоном із майбутнім президентом США Дональдом Трампом та привітав його з «історичною та переконливою» перемогою. Лідери країн домовилися «підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю».