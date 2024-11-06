Гарріс змогла залучити більше коштів, ніж Трамп

Камала Гарріс та Дональд Трамп під час виборчої кампанії витратили 3,5 млрд доларів. Це найдорожчі вибори в історії США. Таку аналітику наводить Financial Times.

За підрахунками журналістів, під час передвиборчої кампанії Гарріс та Трампа загалом було зібрано близько 4,2 млрд доларів. При цьому Гарріс змогла залучити більше коштів, ніж Трамп, зібравши понад 2,3 млрд доларів. Витратила її команда 1,9 млрд доларів. Тоді як команда Трампа зібрала 1,8 млрд доларів, з яких витратили 1,6 млрд доларів.

Майже половина всіх коштів пішла на рекламу, особливу увагу зосереджували на вирішальних штатах. Гарріс лише на агітацію виборців у Пенсильванії витратила понад 400 млн доларів. А от значну частину бюджету Трампа виділили на його судові процеси – понад 100 млн доларів, що склало 14% усіх витрат.

Витрати покривалися, зокрема, грошима партії та супергруп і Super Pacs, які можуть отримувати необмежені пожертви від фізичних осіб.

Вибори президента у США

5 листопада у США відбувся основний день голосування на виборах президента. Підрахунок голосів ще триває, утім кандидат від республіканців Дональд Трамп вже оголосив про перемогу на виборах під час виступу у своєму виборчому штабі в Флориді.

Станом на 11 годину за київським часом Дональда Трампа підтримали 267 виборників, а Камалу Гарріс – 224. Загальна кількість виборників становить 538 осіб, а для перемоги кандидату потрібно отримати більшість – щонайменше 270 голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою, назвавши її «вражаючою».