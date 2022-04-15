40-річний мешканець Хмельницького після побиття 11-річного сина намагався вистрибнути із вікна п’ятого поверху. Чоловік кинувся до вікна, коли патрульні поліцейські приїхали до його квартири на виклик дружини.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Хмельницької області, інцидент стався у четвер, 14 квітня, на вулиці Проскурівській. Правоохоронцям надійшов виклик про тілесні ушкодження в одній із багатоповерхівок.

«Заявниця повідомила поліцейським, що її чоловік наніс тілесні ушкодження 11-річному сину. Патрульні по дорозі викликали ще і медиків. Побачивши поліцію на порозі квартири, 40-річний чоловік одразу заліз на відчинене вікно та погрожував вистрибнути, якщо вони не залишать помешкання», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Громадянин не охоче спілкувався з поліцейськими. Під час перемовин, патрульні відвернули увагу та швидко зняли 40-річного місцевого мешканця з вікна. Чоловіка доставили до лікарні для обстеження.

11-річного хлопчика також оглянули медики, загрози його життю та здоров'ю немає. У прес-службі патрульних уточнюють, що надалі з сім’єю працюватиме ювенальна поліція.