Чоловік займався продажем амфетаміну в Надвірній

Правоохоронці затримали у Надвірній 31-річного чоловіка за продаж амфетаміну. Затримання відбулося одразу після продажу одному з клієнтів замовлення на 2 тис. грн. Відомо, що чоловік раніше неодноразово був засуджений за продаж наркотиків.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 31-річного наркоторговця затримали у вівторок, 7 червня, під час продажу чергової дози амфетаміну одному з клієнтів. «Йдеться про фольговий згорток із порошкоподібною речовиною, зовні схожу на амфетамін, за 2000 гривень», – уточнюють у прес-службі поліції.

Під час обшуків у помешканні чоловіка поліцейські виявили обладнання для вирощування коноплі із системою зрошування. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За скоєне 31-річному мешканцю Надвірної загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, поліція перевіряє інші зв’язки фігуранта і канали, де він купував наркотики.