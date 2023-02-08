Управління поліції охорони у Вінницькій, Полтавській, Одеській та Львівській скасували тендери або розірвали договори з фірмою «Спец-Ком-Сервіс» щодо автомобілів по 3,07 млн грн на загальну суму 12,29 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Журналісти проекту нагадують, що ще у грудні минулого року стало відомо про те, що поліція охорони Полтавщини, Одещини і Львівщини замовляють по одному позашляховику спецпризначення СКС-VWTG-ПС виробництва «Спец-Ком-Сервісу» на базі Volkswagen Touareg за однаковою ціною 3,07 млн грн.

«Єдине, що в них було спеціалізованого, – це синій сигнальний світлодіодний маячок на магніті, встановлений на даху. Причому технічні характеристики, а саме система нічного бачення Night Vision та скло триплекс відповідали найдорожчій комплектації R-Line+Platinum», – йдеться в матеріалі.

Також повідомляється, що такий автомобіль збиралось купити Управління поліції охорони у Вінницькій області, проте на момент написання новини ще не повідомило про намір укласти угоду.

Однак невдовзі всі закупівлі скасували.

«На Полтавщині договір розірвали 21 грудня через відсутність подальшої потреби, а на Одещині – 22 грудня за згодою сторін. Тендер на Львівщині скасували 22 грудня також через відсутність потреби, а на Вінниччині – через скорочення видатків у зв’язку із необхідністю перерозподілу коштів на інші потреби», – пишуть «Наші гроші».

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» з-під Києва є Сергій Калюш із Вишневого і Михайло Городових із Черкащини. Директором цієї фірми є Василь Юрійович Даниляк. Житель Вишневого з такими ПІБ до 2017 року був начальником штабу оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а його дружина Валентина Даниляк до 2020 року очолювала Відділ контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті.