Роман Михайлишин захищав Україну в складі 110-ї окремої механізованої бригади

Під час великого обміну полоненими «1000 на 1000» з російського полону повернулися 18 прикарпатців. Серед звільнених – вихованець франківського «Пласту» Роман Михайлишин.

Як повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків 26 травня, Роман Михайлишин був у полоні РФ більше трьох років.

«Роман захищав Україну в складі 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Там, у боях, отримавши поранення, потрапив у полон 1 квітня 2022 року», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

За інформацією журналіста Тараса Зеня, Роман Михайлишин був вихованцем гуртка «Довгоп'яти» Івано-Франківського «Пласту».

«Вже тоді Роман проявляв лідерські здібності і навчаючись в старших класах став президентом тодішньої 2-ї гімназії. Брав участь у таборах, мандрівках, вишколах, їздив з командою на театральні змагання "Орликіада" до Тернополя, де в одній зі сцен грав головного героя, свого тезку – Романа Шухевича», – зазначив Тарас Зень.

Зазначимо, у перший день обміну 23 травня додому повернулися п’ятеро прикарпатців:

Ігор Гуменяк з Івано-Франківської громади

Омелян Кабан з Єзупільської громади

Володимир Козар з Рогатинщини

Василь Косован зі Снятинщини

Петро Марцінко з Тисменицької громади.

У день обміну, 24 травня, з російського полону звільнили 8 прикарпатців:

Руслан Букатюк та Вʼячеслав Гнідь з Надвірнянського району

Мар’ян Бурдак і Степан Влах з Рогатинщини

Михайло Запольський та Іван Копильців з Івано-Франківської громади

Андрій Катрінець з Богородчанщини

Володимир Кіт з Галицької громади.

Серед звільнених полонених 25 травня п’ятеро прикарпатців: Юрій Варцабюк, Іван Кисильчак, Роман Михайлишин, Віталій Ленчовський та Роман Теренчин.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, у турецькому Стамбулі пройшли переговори між українською, російською та турецькою делегаціями. Під час перемовин сторони домовилися провести обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Упродовж 23-25 травня з російського полону повернулися тисячу українців.