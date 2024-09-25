Паразита видалили і скерували для підтвердження діагнозу у паразитологічну лабораторію

Хірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр) діагностували у 5-річного мешканця Львівщини паразитарне захворювання – дирофіляріоз, і видалили з-під шкіри паразита (дирофілярію), який спровокував абсцес.

Мама хлопчика розповіла лікарям, що пухлина на стегні з'явилась у сина давно. Спершу вона була безболісна і не турбувала його. Та недавно з'явилися ознаки місцевого запалення: почервоніння та болючість, підвищилась температура у місці припухлості, виник абсцес. На УЗД візуалізувалось доброякісне утворення підшкірної клітковини, повідомили у Центрі.

«Спершу ми подумали про епідермальну кісту, яка часом трапляється у дітей. Оскільки патологія мала ознаки інфікування, прийняли рішення про хірургічну евакуацію нагноєння. Це стандартна маніпуляція при інфекціях м'яких тканин. Після місцевого знечулення і розкриття новоутвору виявили нематоду – гельмінта роду Dirofilaria. Паразита видалили і скерували для підтвердження діагнозу у паразитологічну лабораторію Львівського обласного діагностичного центру», – каже керівник Клініки спеціалізованої хірургії Богдан Романишин.

За словами хірурга, цього року це вже друга дитина з дирофіляріозом, яка звернулася по меддопомогу до лікарні. Загалом фахівці Центру щороку фіксують 2-3 випадки паразитарного захворювання.

Як пояснила керівниця відділу інфекційного контролю Центру Оксана Пушкарьова, дирофіляріоз виникає через укус інфікованою комахою, найчастіше комаром, який насмоктався крові зараженої тварини. Інкубаційний період інфекції може тривати від 1 місяця до 2-х років. Зазвичай в організмі людини паразитує одна особина, яка здатна мігрувати на відстань до 30 см/добу. Від людини до людини захворювання не передається. Найпростішою профілактикою дирофіляріозу є використання репелентів під час прогулянок.