Після відступу з Херсона російське міністерство оборони почало заявляти про територіальні здобутки у Донецькій області, чого не робило вже кілька тижнів. На це звернули увагу аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони вважають, що таким чином росіяни намагаються підкреслити, що їхні війська активізують операції в Донецькій області, відволікаючи увагу від ситуації на Херсонщині.

Так, міністерство оборони Росії стверджувало, що 13 листопада російські війська начебто завершили захоплення Майорська за 20 км на південь від Бахмута і 14 листопада – Павлівки за 45 км на південний захід від Донецька. Українська сторона втрату цих територій не підтвердила.

За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, перекинуть війська в Донецьку область після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині. Це, ймовірно, призведе до активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

«Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах найближчими днями та тижнями, але ці успіхи навряд чи будуть значними в оперативному плані. Ймовірно, МО РФ висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для оформлення успіхів Росії в Донецькій області та відволікти від невдоволення втратами в Херсонській області», – йдеться в аналітичному звіті.

Росіяни повідомили про відступ з правого берега Дніпра в Херсонській області 9 листопада. 11 листопада в Херсон зайшла українська армія. У місті вже є український мобільний зв’язок, також відновилася робота правоохоронних органів та обласної влади.