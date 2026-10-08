МЗС країни повідомило про відкликання посла України з Сеулу

У четвер, 8 жовтня, уряд Південної Кореї відкликав посла України. Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ країни.

Південнокорейський уряд оголосив, що відкликає надзвичайного і повноважного посла Південної Кореї в Україні Пак Кічанга. Він обіймав цю посаду з січня 2025 року.

«Уряд сподівається на безперешкодне розв'язання всіх невирішених питань між двома країнами та продовжуватиме консультації з українською стороною з цією метою», – йдеться у повідомленні.

На момент публікації МЗС України не коментувало рішення Південної Кореї.

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Нагадаємо, між Південною Кореєю та Україною виникла дипломатична суперечка, яку спричинила заява президента Володимира Зеленського 23 вересня на Генасамблеї ООН. Тоді він повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених з КНДР, яких захопили у січні 2025 року на Курщині.

Уряд Південної Кореї відмовився підтвердити прибуття полонених до Сеула, заявивши, що їхньому життю та життю їхніх сімей потенційно загрожує небезпека. Вже 24 вересня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила угоду про нерозголошення, розкритикувавши слова Зеленського.

В Офісі президента тоді заявили, що лише розповіли про передачу північнокорейських військовополонених через Південну Корею, не розкриваючи деталей. Там зазначили, що «було б дивно це приховувати». Після цього в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що вимагають від України вибачень.

6 жовтня агентство Yonhap повідомило, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга передав Південній Кореї вибачення від України. Втім, його колега Чо Хьон заявив, що Південна Корея очікувала офіційних пояснень на найвищому рівні – особисто від Зеленського. Після цього він пригрозив «вжити рішучих заходів». За даними медіа, тоді один із південнокорейських законодавців запропонував відкликати посла Південної Кореї в Україні.

7 жовтня речник МЗС України Георгій Тихий заперечив, що Україна перепросила в Південної Кореї. Він уточнив, що Сибіга сказав, що йому прикро, що ситуація з полоненими «зайшла у стадію обміну критичними коментарями», проте не просив вибачення.

За словами Тихого, Україна «зробила жест доброї волі й дружній крок» щодо Південної Кореї, яка надала запит щодо передачі полонених. На його думку, дипломатична суперечка виникла через «різницю у трактуванні домовленостей щодо режимів конфіденційності».