Завершіть тиждень перевіркою стану саду й городу

Середина жовтня – час завершувати збирання врожаю, готувати грядки до холодів і планувати підзимові посіви. У цей період також можна висаджувати озимий часник, цибулю та морозостійкі декоративні рослини, якщо погодні умови й стан ґрунту це дозволяють. Важливо не поспішати з обрізуванням дерев і внесенням добрив, а зважати на потреби конкретних культур. Розподілити основні завдання допоможе календар робіт на 12–18 жовтня, пише Ua.news.

12 жовтня, понеділок

Почніть тиждень із прибирання городу та завершення збирання врожаю. Перевірте грядки, на яких залишилися пізні коренеплоди, і заберіть овочі, які вже досягли стиглості та потребують збирання перед похолоданням.

Після цього очистьте ділянку від рослинних решток. Здорове бадилля можна використати для компостування, а частини рослин із явними ознаками хвороб краще не додавати до звичайної компостної купи.

Також огляньте плодові дерева та ягідні кущі. Видаліть сухі, зламані й пошкоджені гілки, якщо це потрібно. Масштабне обрізування краще планувати з урахуванням виду рослини та рекомендованих для неї строків.

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13 жовтня, вівторок

Приділіть увагу підзимовим посадкам. Якщо ґрунт ще не промерз, а прогноз погоди сприятливий, можна висаджувати озимий часник і цибулю. Важливо підібрати строк так, щоб рослини встигли вкоренитися, але не почали активно проростати до настання стійких морозів.

Для підзимового посіву також можна підготувати грядки під моркву, кріп та інші культури, придатні для такого вирощування. Насіння висівають у холодний ґрунт, коли умови вже не сприяють його передчасному проростанню. Норму висіву та глибину загортання обирайте відповідно до рекомендацій для конкретної культури.

Не забудьте позначити рядки, щоб навесні було легше знайти місця посівів.

14 жовтня, середа

Цей день можна присвятити підготовці ґрунту до наступного сезону. Приберіть бур’яни, розпушіть ущільнені ділянки та підготуйте грядки, на яких навесні плануєте вирощувати овочі.

Органічні добрива вносьте з урахуванням стану ґрунту та потреб майбутніх культур. Перепрілий компост може поліпшити структуру землі, а мінеральні добрива варто застосовувати відповідно до рекомендацій щодо дозування. Не потрібно вносити всі доступні засоби одночасно.

Важкий, надмірно вологий ґрунт краще не перекопувати: це може погіршити його структуру. Якщо земля розсипається та не налипає на інструменти, можна виконати необхідні роботи без зайвого ущільнення.

15 жовтня, четвер

За сприятливої погоди можна продовжити осінню посадку плодових дерев і ягідних кущів. Для цього обирайте здорові саджанці, пристосовані до кліматичних умов вашої місцевості.

Посадкову яму підготуйте відповідно до розміру кореневої системи. Після висаджування заповніть її ґрунтом, обережно ущільніть землю та полийте рослину, якщо ґрунт сухий. Місце щеплення й кореневу шийку розташовуйте відповідно до вимог конкретної культури.

Не відкладайте посадку, якщо прогнозують швидке промерзання землі. Водночас не варто висаджувати рослини в перезволожений ґрунт або перед різким погіршенням погоди.

16 жовтня, п’ятниця

Перевірте стан саду та зберіть опале листя. Здорове листя можна використати для приготування листового перегною або компосту. Уражені хворобами рештки краще прибрати окремо, щоб зменшити ризик поширення збудників.

Огляньте кору дерев, нижні частини стовбурів і багаторічні рослини на наявність пошкоджень. Якщо помітили ознаки хвороб або шкідників, визначте причину й оберіть відповідний спосіб захисту.

Профілактичні обробки засобами захисту рослин проводьте лише за потреби, дотримуючись інструкцій виробника та обмежень щодо температури. Не обприскуйте рослини перед дощем або за умов, які не відповідають вимогам препарату.

17 жовтня, субота

Вихідний можна використати для підготовки квітника до зими. Якщо ґрунт ще придатний для роботи, висадіть цибулини тюльпанів, нарцисів та інших весняноквітучих рослин у строки, рекомендовані для відповідних видів.

Також можна висаджувати морозостійкі декоративні кущі, якщо вони добре переносять осінню посадку. Після завершення робіт перевірте, чи не залишилися на поверхні ґрунту цибулини та корені, які можуть постраждати від морозу.

Ще одне важливе завдання – мульчування пристовбурних кіл молодих дерев і багаторічних рослин. Для цього підійдуть компост, подрібнена кора або інший відповідний матеріал. Не насипайте мульчу впритул до стовбурів: залиште навколо них невеликий вільний простір.

18 жовтня, неділя

Завершіть тиждень перевіркою стану саду й городу. Оцініть, які роботи вже виконані, а що ще потрібно зробити до настання стійких морозів. Приберіть інструменти, спорожніть ємності, у яких може замерзнути вода, та підготуйте матеріали для укриття чутливих рослин.

За сухої осені та незамерзлого ґрунту можна провести вологозарядний полив дерев і кущів. Він особливо доречний для рослин, яким бракує вологи перед зимою. Проте в перезволоженій землі додатковий полив не потрібен.

Перевірте також укриття багаторічників, стан молодих саджанців і кріплення захисних конструкцій. Рослини, які не витримують місцевих зимових температур, підготуйте до укриття відповідно до їхніх потреб.