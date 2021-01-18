Податкова служба анулювала борги платників податків на загальну суму 1,2 млрд грн на виконання президентських законів з підтримки населення, ухвалених у грудні. Про це повідомила прес-служба ДПС у понеділок, 18 січня.

Як йдеться у повідомленні, податкові борги, розмір яких не перевищував 3060 грн, списали для 3,7 млн платників податків. Загальна сума анульованих боргів становить 1,19 млрд грн.

Зазначимо, що у грудні Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроект №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Податковий борг з усіх податків на 3060 грн, який існував у платників до 1 листопада 2020 року, пробачили. Усі відкриті провадження із стягнення цього боргу були закриті.

Одним з головних положень президентської ініціативи була виплата карантинної компенсації в розмірі 8 тис. грн. Офіс президенту на початку січня повідомляв, що загалом було перераховано 3,64 млрд грн.