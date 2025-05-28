Підприємці теж мають право на канікули, навіть податкові

Літо – традиційна пора для відпусток. Проте підприємці, які працюють самі на себе часто не думають про відпустку, адже потрібно заробити гроші на власну зарплату та сплату податків. Проте деякі ФОПи можуть впродовж місяця на рік не сплачувати податки. Кого це стосується і як оформити таку відпустку, розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

Хто з ФОПів може піти на канікули

Податкові канікули можуть оформити ФОПи, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до I і II груп.

Податковими канікулами можуть скористатися ФОПи I і II груп, які:

не мають найманих працівників;

не планують отримувати дохід в обраному місяці.

Що податкові канікули дають ФОПу

Така «відпустка» означає, що протягом місяця, коли ФОП не буде отримувати дохід, він може не сплачувати єдиний податок і військовий збір.

Це невеликий період, проте допоможе зекономити підприємцю I групи 800 грн військового збору і 302,8 грн єдиного податку, II групи – 800 і 1600 грн відповідно.

Канікули стосуються лише сплати військового збору і єдиного податку. ЄСВ потрібно обов’язково сплачувати всім підприємцям, за невеликим винятком.

Як ФОПу оформити податкові канікули

Для оформлення податкових канікул потрібно подати заяву в довільній формі. Це можна зробити особисто в податковій служби або ж на її сайті через електронний кабінет платника податків.

Заяву потрібно подати до початку місяця, в якому плануються канікули. Якщо підприємець хоче мати канікули в червні 2025 року, йому потрібно встигнути подати заяву до кінця травня 2025 року.