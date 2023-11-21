Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 21 листопада, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, який стосується додаткового оподаткування прибутків банків. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Закон №9656-д підтримали 229 народних депутатів. Згідно з документом, ставку тимчасово підвищують до 50% за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Міністерства фінансів та Національного банку України. Починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків буде 25%.

У законопроекті зазначається, що ставка буде застосована для оподаткування прибутку банків за 2023 рік. Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%. Закон про оподаткування надприбутків банків дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат. За підрахунками Міністерства фінансів, це принесе в бюджет лише за 2023 рік 24-25 млрд грн.

Водночас звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%. За попередніми підрахунками, підвищення податку принесе в держбюджет надалі йдеться про 6-7 млрд на рік.

За даними Нацбанку, платоспроможні банки України в січні – вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток на суму 110 млрд грн. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 млрд грн.

Додаткове оподаткування неодноразово використовували у світі, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої економічної ренти. Додаткові податки мають збалансувати таку ситуацію.