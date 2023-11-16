З дорожнього фонду перенаправлять майже 95 млрд грн на потреби військових

Надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, у 2024 році спрямують до загального фонду держбюджету з метою зміцнення армії та посилення оборони. Про це у четвер, 16 листопада, повідомили у міністерстві фінансів України.

«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Відповідний ресурс сформують за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг. При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам: податки, гранти та кредити, військові облігації.

Залишки грошей, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), використовуватимуться для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період.

Дороги, які є необхідними для військових потреб, фінансуватимуть за рахунок коштів з резервного фонду уряду України.

Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановано в межах проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада на засіданні ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроект №10037 щодо податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплат військових. За проголосували 253 нардепи. З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. З цих коштів Держслужбі спецзв’язку на дрони 13 млрд грн і Міноборони на закупівлю артилерійських систем 13 млрд грн.

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподілятиметься в таких пропорціях: