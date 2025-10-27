Подофіл може стати справжньою окрасою вашого саду

Багато рослин приваблюють своєю красою, але приховують небезпеку. До таких відноситься золотарник, відомий своєю агресивністю, а також подофіл – ефектний кущ із яскравим листям, але отруйним корінням. Авторка каналу «6sotok» у TikTok показала подофіл і розповіла про його особливості.

Як виглядає подофіл і чим він небезпечний

В Україні можна зустріти дивовижну рослину з широким листям і незвичайними квітами – це подофіл. На перший погляд, він здається невинним, проте у нього отруйні коріння, листя та насіння, тому вживати їх категорично не можна.

Попри це, з коріння подофілу виготовляють препарати для медичних цілей, що робить його корисним, попри приховану отруту. Квіти розпускаються щороку яскраво та гарно, створюючи декоративний акцент у саду, а ягоди формуються рідко.

Подофіл може стати справжньою окрасою вашого саду завдяки оригінальному листю. Важливо пам’ятати про безпеку: рослину слід захистити від дітей і тварин. Для успішного вирощування краще обирати напівтінисте місце, забезпечувати регулярний полив і періодичне удобрення ґрунту. Робота з подофілом потребує рукавичок, особливо якщо шкіра чутлива.