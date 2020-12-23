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Мобільні оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв’язку «Укртелеком» повідомили про підвищення тарифів на свої послуги з кінця 2020 – початку 2021 року.

Що відомо про зміну тарифів оператора «Київстар»

Як пише «Інтерфакс-Україна», «Київстар» змінює умови кількох старих контрактних тарифів, які були запущені приблизно три роки тому, і в яких весь цей час не змінювалися умови. Цими тарифами користується близько 1,5% абонентів оператора.

Крім того, у грудні «Київстар» підвищив вартість спеціальних тарифних планів для абонентів, які тривалий час не користувалися послугами цього оператора або не поповнювали рахунок. Наприклад, тариф «Київстар онлайн-2019» подорожчав з 35 до 75 грн на чотири тижні, при цьому зросла кількість пакетних гігабайт – з двох до шести.

Окремо з 1 січня подорожчають тарифні плани для тих абонентів «Київстар», які користуються послугою «Все разом» (поєднує мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення й дозволяє заощаджувати до 50% на вартості кожної послуги).

«За ці роки абоненти почали використовувати втричі більше мобільного інтернету, більше телефонувати на інші мережі та за кордон. Тому ми рекомендуємо їм самостійно вибирати актуальні тарифи з більшим обсягом послуг, навіть пропонуємо 100% знижку на першу абонплату в деяких тарифах. Вартість тарифів починається від 100 грн в місяць», – пояснили в компанії.

У «Київстарі» також наголосили, що вартість послуг не може залишатися незмінною впродовж тривалого часу через те, що на неї впливає інфляція, зростання курсу іноземної валюти (оскільки оператори купують обладнання у іноземних постачальників за валюту) та збільшення інвестицій у розвиток мереж.

Якщо абонентів не влаштовує підвищення вартості, вони можуть змінити свої тарифні плани на новіші.

Які тарифні плани оператора «Vodafone Україна» подорожчають з 28 грудня

Вартість деяких тарифних планів мобільного оператора «Vodafone Україна» також зросте. З 28 грудня Vodafone 4G Smart XS коштуватиме 45 грн в місяць замість 35 грн (1 ГБ, 100 хвилин по Україні).

На 20 грн збільшиться щомісячна абонплата і в інших пакетах. Наприклад, у Vodafone 4G Smart S – до 85 грн (5 ГБ, 200 хвилин, при цьому після підвищення абоненти отримають на 1 ГБ більше трафіку), а у Vodafone 4G Smart M – зі 110 до 130 грн (9 ГБ, 300 хвилин). Ці тарифи оператор надавав абонентам, котрі тривалий час не поповнювали рахунок або не користувалися послугами мережі.

В компанії причини зростання тарифів пояснили інвестиціями в мережу та збільшенням навантаження з боку абонентів.

Які тарифні плани подорожчають у lifecell з 1 січня

Оператор lifecell з 1 січня 2021 року підвищує вартість семи старих тарифних планів, зокрема – «ЛАЙФХАК», «4 БЕЗЛІМІТИ 2019», «ІНТЕРНЕТ ЖАРА» і «Комфорт». Повний перелік опубліковано на сайті оператора.

В компанії пояснили, що підвищують тарифи через збільшення інвестицій у мережу і розбудову 4G-покриття. Абонентам, яких не влаштують нові умови, lifecell радить обрати будь-який інший тарифний план.

На скільки подорожчає стаціонарний зв’язок від «Укртелекому»

Компанія «Укртелеком» підвищить вартість пакетних тарифів з хвилинами на міські та мобільні номери. Ціни зростуть у середньому на 25 грн.

Зокрема, тарифний план «Домашній Базовий» з 500 хвилинами на міжміський зв'язок, 300 хвилинами на мобільні мережі і необмеженими місцевими дзвінками коштуватиме 139 грн на місяць замість 117 грн. Також «Укртелеком» підвищить плату за проводове радіо.

У компанії підвищення тарифів пояснили економічними причинами і зростанням середньої заробітної плати.

Нагадаємо, українці можуть перейти до іншого мобільного оператора зі збереженням номера.